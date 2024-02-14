مقتل 4 بينهم أم وطفليها في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

أعلنت فرق الدفاع المدني اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة مدنيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جنوب لبنان .

ووفق ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية على حسابها بموقع "فيس بوك" اليوم ، :"تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين أم وطفليها من تحت ركام منزلهم في الصوانة جراء تعرضه للغارة"، بينما قتل مدني آخر في غارة على بلدة عدشيت، وإصابة تسعة آخرين بجروح..

وأشارت الصحيفة إلى نقل القتلى إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" ذكرت أن "الطيران الحربي الاسرائيلي، نفذ اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة بصاروخين مستهدفا مبنى على طريق عدشيت - القصيبة، وادى الى تدميره بالكامل، وأحدث دوي الصاروخين دويا تردد صداه في ارجاء منطقة النبطية بقوة حيث تعالت سحب الدخان الكثيف" .

ولفتت إلى وقوع إصابات وتوجهت اطقم الاسعاف الى المنطقة المستهدفة ، مشيرة إلى أن "الطيران المعادي شن غارة مماثلة مستهدفا منطقة بصليا عند اطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح".