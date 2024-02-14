المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية يدعو لتفعيل "التعديل 25" في الدستور الأميركي

دعا المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي رسميا نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين والسعي إلى إقالة الرئيس بايدن من منصبه.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "فوكس نيوز"، حيث نشرت رسالة كتبها المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية موريسي واستشهد فيها بتقرير المستشار الخاص روبرت هور الأسبوع الماضي، والذي يتضمن تفاصيل عدد من هفوات الذاكرة والأخطاء العقلية للرئيس الأميركي، والتي يراها موريسي "خطيرة ولها عواقب وخيمة بنفس القدر"، وكأسباب لاتخاذ مثل هذا الإجراء الدستوري الجذري.

وقال موريسي: "لفترة طويلة جدا، كان على الأميركيين أن يقفوا متفرجين ويشاهدوا رئيسهم يعاني من تدهور إدراكي عميق، هذه الأخطاء العقلية الخطيرة لها عواقب خطيرة".

وأضاف موريسي: "أكتب إليكم لأحثكم على تفعيل صلاحياتكم بموجب المادة 4 من التعديل الخامس والعشرين والإعلان أن الرئيس بايدن غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه".

كما دعا مسؤولون منتخبون آخرون إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعد إصدار تقرير هور، بما في ذلك السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري، والنائب الجمهوري كلوديا تيني، الجمهوري عن ولاية نيويورك.

وسيكون عمر بايدن 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة. وقال الرئيس إنه من العدل أن يأخذ الناخبون في الاعتبار عمره، لكنه وفريقه أكدوا أنه يجب الحكم عليه على أساس سجل إنجازاته أثناء وجوده في منصبه.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قد أعلنت انها "مستعدة لخدمة" بلادها، في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الاثنين، في وقت تجدد الجدل حول تقدم الرئيس جو بايدن في السن وقدراته الذهنية.

وقالت الديموقراطية البالغة 59 عاما "أنا مستعدة لخدمة بلادي. لا شك في ذلك"، مؤكدة أن أي شخص يرى نشاطها "سيخلص الى (أنها) قادرة تماما على تولي القيادة".

واجريت المقابلة بحسب الصحيفة قبل يومين من نشر تعليقات المدع الأميركي الخميس الماضي، عن ذاكرة جو بايدن ، روبرت هور المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في قضية وثائق سرية كانت بحوزة الرئيس الأميركي، تخلى عن ملاحقته قضائيا بحجة أن هيئة المحلفين ستتردد في الحكم على "رجل مسن ضعيف الذاكرة".

وفي اليوم التالي من نشر تقرير المدعي العام، دافعت كامالا هاريس عن الرئيس.

وينص الدستور الأميركي على أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس في حال الوفاة أو عدم القدرة على تولي مهامه.

لكن هذا لا يعني أن كامالا هاريس ستصبح تلقائيا مرشحة الحزب الديموقراطي إذا خرج جو بايدن لسبب او لآخر من السباق الى البيت الابيض.