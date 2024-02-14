قناة السويس تنسق مع العملاء لتقليل تأثير هجمات البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء إن الهيئة حريصة على التشاور المستمر مع العملاء والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة في البحر الأحمر.

وأشار خلال لقاء مع سورين توفت الرئيس التنفيذي لمجموعة إم.إس.سي إلى أن الأزمة تفرض مزيدا من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويشن الحوثيون منذ منتصف نوفمبر هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر ، مما أدى إلى اضطراب الحركة العالمية للشحن وأجبر شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.