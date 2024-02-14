أردوغان يصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة اليوم الأربعاء في أول زيارة لمصر منذ عام 2012 يجتمع خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وكان السيسي وقرينته في استقبال الرئيس التركي وقرينته في المطار.

وكان أردوغان قد قال إن المباحثات ستركز على الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مع السيسي في وقت لاحق.