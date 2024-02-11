الرئيس السوري: سلوك واشنطن حيال العدوان الإٍسرائيلي في غزة ينذر بتوسيع الصراع

أكد الرئيس السوري بشار الاسد أن سلوك الولايات المتحدة حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يُنذر بتوسيع رقعة الصراع.

جاء تصريح الأسد ، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد،بحسب بيان رئاسي سوري.

وقال الأسد إن سلوك الولايات المتحدة الأميركية حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد إسرائيل بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وبحسب البيان الرئاسي،شدد الأسد على أن "إسرائيل والغرب في مأزق اليوم، والمطلوب غربياً الآن الإنقاذ ، وليس التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسورية ولبنان سوى محاولة للخروج من هذا المأزق.