لندن تخشى على ركاب "يوروستار" من الفوضى عند تنفيذ نظام مراقبة الحدود

حذّر رئيس بلدية لندن صادق خان السبت من أن ركاب قطار "يوروستار" المتجهين من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي يواجهون "فوضى" محتملة بمجرد دخول نظام الكتروني أوروبي جديد لمراقبة الحدود حيز التنفيذ.

ويفرض النظام الجديد على جميع المسافرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بتأشيرات أو إعفاءات من التأشيرة، المرور عبر نظام دخول وخروج آلي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أكتوبر بعد إرجاء تنفيذه مرات عدة.

واستخدم نحو 19 مليون مسافر قطار "يوروستار" الذي يربط بريطانيا ببلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا العام الماضي، مع عودة حركة النقل إلى مستويات ما قبل كوفيد.

وسيقوم النظام الجديد بتسجيل تفاصيل المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي وبياناتهم البيومترية إلى جانب تاريخ الدخول والخروج، بحيث يمكن تتبع تجاوزات مدد الإقامة والدخول المرفوض.

وقال خان "اجراءات التفتيش الجديدة هذه بشكلها الحالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستتسبب بحدوث فوضى في سانت بانكراس (محطة لندن التي تخدم ركاب يوروستار)"، محذرا من "تعطل الخدمات وطوابير طويلة محتملة تواجه الركاب في أوقات الذروة".

وأضاف خان الذي ينتمي إلى حزب العمال المعارض "هذه نتيجة مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي ليست قضية يمكن للوزراء أن يتنصلوا منها الآن".

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا أوائل عام 2020 بعد استفتاء بريكست عام 2016، بحيث فقد مواطنوها الحق في حرية التنقل داخل دول التكتل.

وسيحل النظام الآلي الجديد مكان نظام ختم جوازات السفر للبريطانيين المسافرين إلى فرنسا.

وقالت شركة "أتش أس 1" التي تدير الخط بين لندن ونفق المانش إلى فرنسا، إن الاستعدادات "غير مناسبة إلى حد بعيد" ويمكن أن تؤدي إلى طوابير ضخمة واحتمال تحديد سقف لأعداد الركاب.

وأبلغت الشركة النواب البريطانيين مؤخرا أن تسجيل راكب من خارج الاتحاد الأوروبي على الحدود يمكن أن يضيف دقيقتين إضافيتين على الأقل من وقت السفر لكل شخص.