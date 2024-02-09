بايدن: تحدثت إلى السيسي رئيس المكسيك حول غزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب مفاجئ ألقاه فجر الجمعة، أنه "لا يعاني مشاكل في الذاكرة رغم كبر سنه"، وذلك بعد تقرير وصف سيد البيت الأبيض بأنه "رجل مسن ذاكرته ضعيفة".

وأكد بايدن بنبرة ملؤها الغضب أنه لا يعاني مشاكل في الذاكرة، وقال الرئيس الثمانيني أمام الصحافيين في البيت الأبيض "حسنا، أنا رجل مسن وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة".

وجاء ذلك، في خطاب ألقاه بعيد صدور تقرير أعده مدع خاص ووصفه فيه بأنه "رجل مسن ذاكرته ضعيفة"، حيث ندد بايدن بشدة بما أورده المحقق في تقريره من أنه نسي تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.

وبعدما غضب بايدن من وصفه "بالمسن ذي الذاكرة الضعيفة"، أدلى بايدن بتصريحات بشأن الحرب في غزة ارتكب فيها مجددا خطأ، مشيرا إلى أنه تحدث مع "الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي" (بدلا من الرئيس المصري) لفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بذلك".