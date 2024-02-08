النرويج تدافع عن التنقيب في عمق المحيط المتجمد الشمالي

رفض رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره انتقادات نواب البرلمان الأوروبي لقرار بلاده فتح مياه المحيط المتجمد الشمالي لاستكشاف المعادن التجارية، بحسب مقابلة مع وكالة أنباء "إن تي بي" النرويجية.

وأشار ستوره في المقابلة إلى أن الخطوة التي اتخذها البرلمان النرويجي الشهر الماضي لا ترقى إلى "منح الضوء الأخضر للتعدين في عمق البحر".

وذكر أن النرويج "لديها مسؤولية" تنظيم قاع بحرها من أجل المعادن الضرورية لتدرس ما إذا كان استخراجها ممكنا، و"ستراجع (أي إجراءات) بصورة حاسمة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء قرار النرويج، ودعا جميع الدول إلى دعم تعليق دولي للتعدين في أعماق البحار، وذلك في قرار تمت الموافقة عليه اليوم بتأييد 523 نائبا ومعارضة 34 وامتناع 59 نائبا عن التصويت.