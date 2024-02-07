اجتماعات طارئة في نيجيريا لمكافحة غلاء المعيشة

دعا الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو وزراء ومستشارين إلى ثلاثة اجتماعات طارئة من الثلاثاء إلى الخميس لمكافحة ارتفاع "تكلفة الغذاء"، تزامناً مع احتجاجات ضد غلاء المعيشة في الأيام الأخيرة.

وقال وزير الإعلام إدريس محمد لصحافيين بعد اجتماع الثلاثاء في أبوجا يعقبه اجتماعان آخران الأربعاء والخميس، إن "الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين، فنحن نرى أن النيجيريين يعانون بسبب تكلفة الغذاء". وأضاف "في ختام الاجتماعات الثلاثة المقررة، سنتمكن من إعلان ما تعتزم الحكومة القيام به"، متعهداً إيجاد حل "قريباً جداً".

وضم الاجتماع الأول في القصر الرئاسي في العاصمة مدير مكتب الرئيس فهمي غباجابياميلا، وثلاثة وزراء (المال والزراعة والإعلام)، لكن لم يشارك فيه الرئيس إذ عاد مساء اليوم نفسه من رحلة إلى فرنسا استمرت أسبوعين لأسباب خاصة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق 31 بالمئة بين مايو 2023 حين تولى تينوبو منصبه وديسمبر، وفقاً للبنك الدولي.

إلى ذلك ازدادت أسعار الوقود ثلاث مرات، وبلغ ارتفاع التضخم في ديسمبر على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية نحو 29 بالمئة، وانخفضت قيمة العملة الوطنية النايرا بنسبة فاقت 40 بالمئة خلال عام واحد، في أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان.

وازداد غلاء المعيشة مباشرة بعد اعتماد الرئيس الجديد إصلاحين بهدف تحسين الوضع المالي العام وجذب الاستثمارات الأجنبية، تمثلا بإنهاء دعم الوقود وتحرير سعر العملة الوطنية مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمتها.

وأغلق مئات المتظاهرين وغالبيتهم من النساء والشباب الطرق الاثنين في مدينة مينا عاصمة ولاية النيجر في وسط نيجيريا احتجاجاً على غلاء المعيشة، كما تظاهرت نساء الجمعة في كانو (شمال غرب البلاد) احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق.