اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية

انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً للمحكمة، لفترة ثلاثة أعوام.

ونشر الحساب الرسمي لمحكمة العدل الدولية على منصة "إكس"، بيانا جاء فيه أن زملاء سلام الأعضاء في المحكمة انتخبوه رئيساً.

ونشر نواف سلام، على حسابه في موقع "إكس"، تغريدة في هذا الخصوص قال فيها: "انتخابي رئيساً لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أماً للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".

الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت، الشهر الماضي وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.