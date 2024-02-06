رئيس الأرجنتين يعلن عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الثلاثاء، فور صوله إلى إسرائيل عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب: "خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية".

ومن المقرر أن يلتقي ميلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لبحث كيفية توطيد العلاقة بين البلدين، بحسب ما أفادت مراسل الحرة.

وسيلتقي ميلي الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي وقال إنه قد يتحول إلى الديانة اليهودية، مع حاخامات في إسرائيل ويزور مواقع يهودية بارزة في القدس.

كما يشارك في فعالية لإحياء ذكرى هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، في سلسلة من الأنشطة المقررة له حتى يوم الخميس، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.