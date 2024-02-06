قتيلان وجرحى في إطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الثلاثاء، مقتل مسلحين اثنين وإصابة 6 أشخاص من بينهم 3 رجال شرطة، إثر إطلاق نار أمام محكمة جاغلايان في إسطنبول.

وكتب الوزير عبر حسابه منصة إكس، إن "نقطة أمنية أمام إحدى بوابات محكمة جاغلايان تعرضت لإطلاق نار في الساعة 11:46 صباح اليوم (8:46 بتوقيت غرينتش)".

وأضاف: "قُتل المهاجمان (رجل وامرأة)، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين، من بينهم 3 رجال شرطة".

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale…

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

وكتب الوزير في منشور آخر أن عدد المصابين ارتفع ليبلغ 6 أشخاص، فيما أوضح أن المهاجمين ينتميان إلى منظمة "حزب التحرير الشعبي الثوري"، واصفا إياها بالمجموعة "الإرهابية".

وتوجه عدد كبير من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة.

وأظهر مقطع فيديو منتشر للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات إطلاق النار على منفذي الهجوم.