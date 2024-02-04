عشرات القتلى في قصف إسرائيلي على غزة.. وحماس تدرس مقترح الهدنة

قتل العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الليل فيما تدور معارك الأحد في جنوب القطاع المحاصر بينما تدرس حماس مقترحا يهدف لإيقاف الحرب المتواصلة منذ أكتوبر.

في الأثناء، بدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أول جولة له في الشرق الأوسط منذ تولى المنصب، بهدف الضغط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بينما يتوقع وصول نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة في وقت وشيك.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن القصف الإسرائيلي أودى ب 127 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكر مراسل فرانس برس بأن القصف الإسرائيلي استهدف خان يونس ورفح جنوبا التي تؤوي مئات آلاف النازحين الفارين من المعارك منذ أكتوبر والتي حذّرت إسرائيل من احتمال تقدّم قوّاتها البريّة باتّجاهها.

أعلن الجيش الأحد أن قواته دهمت "مجمّعا يستخدمه قائد كتيبة حماس في خان يونس" وصادر أسلحة، مؤكدا أن ضربات جوية وبحرية استهدفت المدينة.

وأشار إلى مقتل عدد من المسلحين بعدما حاولوا مهاجمة قوات إسرائيلية.

وفي وقت تقترب الحرب من دخول شهرها الخامس الأربعاء، يضغط الوسطاء الدوليون للتوصل إلى اتفاق هدنة طُرح خلال اجتماع استضافته باريس لكبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين.

لكن القيادي في حماس أسامة حمدان لفت السبت إلى أن المقترح يفتقر لبعض التفاصيل.

وقال من بيروت إن حماس تحتاج الى مزيد من الوقت لدراسة الصفقة حتى "نعلن موقفنا تجاهها مع التركيز على أن موقفنا سيكون مستندا إلى تقديرنا لمصالح شعبنا وحرصنا على وقف العدوان عليه بأسرع وقت".