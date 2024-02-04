السجن والغرامة عقوبة تسلق المحتجين للنصب التذكارية للحرب في بريطانيا

يخاطر المحتجون الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني (1260 دولارا) وفق خطط الحكومة لاستحداث جريمة جنائية جديدة بعد حوادث وقعت خلال تظاهرات داعمة للفلسطينيين.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الاحتجاجات الأخيرة أفرزت "أقلية محدودة تبنت القيام بأعمال تخريب وإهانة تجاه أولئك الذين دفعوا ثمنا فادحا من أجل حقهم في الاحتجاج".

وقال اليوم الأحد "الاحتجاج السلمي حق أصيل هنا لكن تسلق نصب الحرب التذكارية إهانة لذكرى هذه الرموز ولا يمكن أن تستمر".

وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون جزءا من خطة، سيُعلن عنها هذا الأسبوع، لتعزيز صلاحيات الشرطة في حفظ النظام العام.

وتشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، تظاهرات متكررة وكبيرة تطالب بوقف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي أعقب الهجوم المباغت الذي شنه مسلحو حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد إن 27365 فلسطينيا قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.