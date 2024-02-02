كوريا الشمالية تُطلق عدة صواريخ كروز "إستراتيجية"

ذكر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قُبالة ساحلها الغربي، وهي المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً على أسبوع التي تُطلق فيها بيونج يانج مثل هذه الصواريخ".

وقال الجيش الكوري الجنوبي: إن "عملية الإطلاق تمّت صباحاً، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل".

من جهتها، وصفت كوريا الشمالية هذه الصواريخ بأنها صواريخ كروز "إستراتيجية"، في إشارة إلى أنها قد تكون ذات قدرة نووية.