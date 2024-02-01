مسؤولون أميركيون: إقرار خطط لضرب أهداف في العراق وسورية وتشمل مرافق وأفرادا إيرانيين

أكد مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي إس نيوز" أنه تمت الموافقة على خطط لسلسلة من الضربات على مدى عدة أيام ضد أهداف ضمنها أفراد ومنشآت إيرانية داخل العراق وسورية.

وبحسب الشبكة الإخبارية، ستأتي الضربات ردا على هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت القوات الأميركية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم بطائرات مسيرة يوم الأحد الماضي، أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي في قاعدة "البرج 22" في الأردن، بالقرب من الحدود مع سورية.

وقال المسؤولون لـ "سي بي إس نيوز" إن الطقس سيكون عاملا رئيسيا في توقيت الضربات، حيث أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تنفيذ ضربات في الأحوال الجوية السيئة ولكنها تفضل رؤية أفضل للأهداف المختارة كضمان "ضد إصابة مدنيين عن غير قصد" قد يكونون في المنطقة في اللحظة نفسها.

كما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن قواتها في الشرق الأوسط، بعد مقتل 3 من جنودها بهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم ضد قواتها المتمركزة في الأردن.