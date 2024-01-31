وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 150 شخصا في غزة في غضون 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 150 شخصا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية وإصابة 313 آخرين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها التي تستهدف المسلحين، حتى في الشطر الشمالي من القطاع.

كان الشطر الشمالي من القطاع، حيث سويت أحياء بأكملها بالأرض، الهدف الأولي للهجوم البري الإسرائيلي في أواخر أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته قتلت أكثر من 15 من مسلحي حركة حماس في شمال غزة خلال 24 ساعة مضت، واستهدفت بنية تحتية للحركة في إحدى المدارس.

من ناحية أخرى، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطلبين رئيسين قدمتهما حماس في المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار، قائلا إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة ولن تطلق سراح آلاف الأسرى.

وبمقتل 150 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجوم الإسرائيلي إلى 26900، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.