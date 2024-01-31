غوتيريش يطالب الدول المانحة بالاستمرار في تمويل الاونروا

عقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اجتماعا مغلقا مع ممثلي 35 دولة مانحة، ودعا مرة أخرى إلى استئناف التمويل والتبرعات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأطلع الأمين العام السفراء، وبينهم ممثلو الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء على الإجراءات التي اتخذها بعد اتهامات بأن 12 موظفا في الوكالة شاركوا في هجمات حماس في السابع من اكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل.

ووصف غوتيريش المزاعم الإسرائيلية بأنها "مروعة واطلق تحقيقا.

من جانبه صرح رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، للصحافيين بعد الاجتماع بأن الأمين العام ناشد العديد من الدول - التي علقت تمويلها للأونروا بعد هذه المزاعم- أن تعيد النظر، وحث الدول الأخرى على تكثيف جهودها لجمع التبرعات.

واضاف ان 153 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر ، وهو أكبر عدد من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في حرب منذ الحرب العالمية الثانية، وحث المانحين على عدم اتخاذ خطوات "تشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأشاد منصور بالنرويج وإسبانيا ودول أخرى قالت إنها لن تعلق المساعدات.