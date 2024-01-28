الأردن: الهجوم الذي استهدف عسكريين أميركيين لم يقع على أراضي المملكة

قال متحدث باسم الحكومة الأردنية اليوم الأحد إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين لم يقع على أرض المملكة لكن في سورية.

وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين لقناة (المملكة) التلفزيونية الأردنية إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.

وأوضح المبيضين أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سورية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سورية.