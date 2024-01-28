بايدن: مقتل 3 عسكريين في هجوم بمسيرة على قوات أميركية في الأردن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سورية، متهما جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وأضاف بايدن في بيان "بينما ما زلنا نجمع الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سورية والعراق".

وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي تتكبدها القوات الأميركية في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة. وقال بايدن إن الهجوم وقع مساء أمس السبت.

وقال بايدن في البيان الذي أصدره البيت الأبيض "سنبقي على الالتزام بمحاربة الإرهاب. وسنحاسب -بلا شك- كل أولئك المسؤولين في الوقت الذي نحدده وبالطريقة التي نختارها".

ولم يذكر بيان بايدن عدد الجنود الذين أصيبوا، لكن شبكة سي.إن.إن قالت إن 20 عسكريا على الأقل أصيبوا في الهجوم.