هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

شنّ مسلّحان هجومًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11.40 من صباح الأحد (08.40 بتوقيت غرينتش) في كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي.

وقال الوزير في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "للأسف، فقد ج. ت. (الأحرف الأولى من اسم القتيل) حياته في هجوم مسلح نفذه مسلحان ملثمان أثناء مشاركته في القداس".

وأشار يرليكايا إلى فتح تحقيق من أجل العثور على المهاجمَين اللذين فرّا من الموقع بعد إطلاق النار.

ولم يحدد الوزير نوع الأسلحة المستخدمة ولا ما إذا كان أي شخص آخر أصيب.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية وجود عناصر الشرطة وسيارة إسعاف أمام الكنيسة.

ولفت الوزير إلى أن شخصًا كان يشارك في المراسم توفي بعد الهجوم المسلّح. وقال "ندين بشدة هذا الهجوم الدنيء".

وقال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن المهاجمَين استهدفا مواطنًا أثناء القداس. وأضاف "تجري قواتنا الأمنية تحقيقًا واسع النطاق في المسألة".

وتابع "من يُهدّد سلام وأمن مواطنيننا لن يحقق أهدافه أبدًا".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.