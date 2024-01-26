رئيس روسيا السابق يدعم انفصال ولاية أميركية

صرح رئيس روسيا السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي دميتري مدفيديف، بأنه في حال قررت ولاية تكساس الأميركية الاستقلال عن الولايات المتحدة فإنه سيدعمها بلا شك.

جاء ذلك في حديث مدفيديف إلى منتدى "المعرفة" اليوم الثلاثاء، حيث تابع بأن الصراع السياسي بين النخب والجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، من بينها استقلال بعض الولايات التي أصبحت "تتباهى" باستقلاليتها في أكثر القضايا حساسية.

وقال مدفيديف: "ها هي ولاية كاليفورنيا تود الاستقلال، وكذلك ولاية النجمة الوحيدة تكساس، والتي بدأت بالفعل في الاستعداد لعقد استفتاء بشأن استقلالها. لقد طور الجمهوريون في ولاية تكساس قانونا لاستقلال الولاية، وقانونا للولاية نفسها بشأن الاستفتاء. وجاءوا بمبرر قانوني وهو انتهاك المادة الأولى من دستور تكساس. وظهرت مشاريع قوانين جديدة هذا العام. لذلك فإن المرح كله قد بدأ للتو هناك".

وأنهى مدفيديف حديثه بقوله: "لا أعرف ماذا عنكم.. شخصيا، سأدعم استقلال تكساس".