ملك بريطانيا يصل إلى المستشفى لإجراء جراحي

أعلن قصر باكينغهام، اليوم الجمعة، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وصل إلى المستشفى لإجراء جراحي لعلاج تضخم البروستات.

ووصل الملك تشارلز إلى عيادة لندن الخاصة حيث تتلقى أميرة ويلز كيت ميدلتون العلاج أيضا بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن الأسبوع الماضي.

وقال قصر باكنغهام الأسبوع الماضي إن تشارلز (75 عاما) سيخضع لهذا الإجراء هذا الأسبوع بسبب حالة حميدة كانت شائعة بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وقالت المصادر إنه من المفهوم أن الملك زار أميرة ويلز التي تتعافى في عيادة لندن من جراحة في البطن قبل علاجه.

وتم تشخيص إصابة الملك، الذي اعتلى العرش قبل 16 شهرا، بحالة حميدة في 17 يناير بعد إجراء فحص طبي لأنه كان يعاني من الأعراض.