قصف على على ملجأ للأمم المتحدة في غزة والجيش الإسرائيلي يطوق مستشفى بخان يونس

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة الأربعاء إن قصفا مدفعيا على ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

بدوره، دان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني القصف، مرجّحًا ارتفاع حصيلة القتلى.

وقال في منشور على منصة إكس "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب"، مؤكدا أن المجمّع كان محددا بوضوح على أنه منشأة تابعة للأمم المتحدة وتمّت مشاركة إحداثياته مع السلطات الإسرائيلية.

وبحسب وايت، فإن فرقًا من الأونروا ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المأوى المغلق منذ يومين.

الأربعاء، قال وايت إن مركز تدريب تابع للأونروا ويؤوي عشرات آلاف النازحين تعرض للقصف ما أدى إلى "اشتعال النيران وسقوط عدد كبير من الضحايا".

وقدّم مسؤولو الأمم المتحدة أرقاما متباينة عن أعداد الأشخاص الذين كانوا يحتمون في المنشأة. وأشار لازاريني إلى أن 30 ألف نازح كانوا في الملجأ.

من جانبها، قال حركة حماس إن "عشرات الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر من كافة الجهات باستثناء ممر لخروج النازحين من البوابة الشمالية قرب السوق المؤدي لمخيم خان يونس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء فرضه "طوقا" على مدينة خان يونس التي أصبحت مركزا للقتال في قطاع غزة.

وفي واشنطن قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل إن الولايات المتحدة قلقة إزاء هجوم إسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة يؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة، مكررا دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.

وأضاف باتل في إفادة صحفية "نأسف لهجوم وقع اليوم على مركز التدريب التابع للأمم المتحدة في خان يونس" واصفا إياه بأنه "مثير للقلق على نحو لا يصدق".