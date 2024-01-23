وزير الدفاع الكويتي يأمر بأقصى عقوبة بشأن أطراف واقعة مشاجرة المطار

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، باتخاذ أقصى العقوبة في واقعة مشاجرة مطار الكويت الدولي وذلك بتسريح أطراف الواقعة من الخدمة العسكرية وذلك بعد رفع تقرير اللجنة له.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه لا تهاون في محاسبة من يتجاوز القوانين من منتسبيها أو يسيء إلى المؤسسة الأمنية بأي شكل من الأشكال.