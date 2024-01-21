نتنياهو يرفض شروط حماس للإفراج عن الرهائن بعد نشرها وثيقة بشأن الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو الأحد أنه يرفض "بشكل قاطع" شروط حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، بعدما نشرت الحركة وثيقة بشأن هجمات 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو "أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعتها حماس. فمقابل إطلاق سراح رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى... إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".