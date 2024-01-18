سوناك يحث مجلس اللوردات البريطاني على تمرير سريع لخطة نقل طالبي اللجوء الى رواندا

طرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، تحديا أمام أعضاء مجلس اللوردات لتمرير خطته المثيرة للجدل للمسارعة في نقل العديد من طالبي اللجوء إلى رواندا، في رحلة ذهاب دون عودة.

وقال سوناك إن أي محاولة من جانب مجلس اللوردات لتقييد أو تأجيل الخطة التي صادق عليها مجلس العموم يوم الأربعاء، من شأنها أن تجاهل إرادة الشعب.

وقال سوناك في مؤتمر صحhفي في داونينغ ستريت يدور الآن سؤال واحد فقط: هل ستسعى المعارضة في مجلس اللوردات إلى تجاهل إرادة الشعب التي عبر عنها المجلس المنتخب؟ أم أنهم سينضمون إلى الشعب ويتخذون القرار الصحيح؟"

كان العديد من أعضاء مجلس اللوردات قد عبروا عن مخاوفهم بشأن خطة نقل طالبي اللجوء إلى رواندا، ووصفها أحدهم، وهو أليكس كارلايل، بأنها خطوة نحو الاستبداد.

من شأن التأخير الطويل أن يهدد طموح سوناك لبدء رحلات نقل طالبي اللجوء بحلول الربيع، والتي ربما تتزامن مع انطلاق الانتخابات العامة.

وفي ظل استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبية المحافظين أمام حزب العمال المعارض، جعل سوناك من سياسة الهجرة المثيرة للجدل - والمكلفة - ركنا أساسيا في محاولته الفوز في الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

ويهدف مشروع القانون، الذي أيده مجلس العموم يوم الأربعاء، إلى تجاوز الحظر الذي فرضته المحكمة العليا في المملكة المتحدة على قرار إرسال المهاجرين الذين يصلون في قوارب صغيرة إلى رواندا، بدلا من السماح لهم بطلب اللجوء في بريطانيا.

وصل أكثر من 29000 شخص إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزي عام 2023، مقارنة بـ42000 في العام السابق.