الأردن يطالب إسرائيل بالسماح للنازحين في غزة بالعودة إلى بيوتهم

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الخميس في عمان، إن على إسرائيل السماح للنازحين في غزة بالعودة إلى بيوتهم.

وأكد الصفدي على أهمية إنهاء "العدوان على غزة الذي بدأت نتائجه الكارثية تنتشر في كل أنحاء المنطقة".

وفيما يتعلق بالأولويات في المرحلة الراهنة قال إنها "وقف هذه المجزرة في غزة ووقف التدمير ووقف التصعيد في المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية... والعمل فورا من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم التي خرجوا منها".

وتابع "وبعد ذلك، سيكون جهدنا مركزا على أن تكون أي مقاربة منطلقة من الهدف، وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية عبر خطة عمل واضحة لتأخذنا إلى السلام العادل والشامل الذي لا بديل عنه سبيلا إلى حل الصراع".