كوسوفو تعتزم نشر أسلحة أميركية جديدة

قال وزير دفاع كوسوفو إيجوب مقدونشي، إن الدولة الواقعة في منطقة البلقان ستكون أفضل تحصيناً من خلال تدفق الصواريخ المضادة للدبابات التي ستزودها بها الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر من الاشتباك العنيف في شمال البلاد، الذي أدى إلى تصاعد التوترات مع صربيا بشكل كبير.

وأضاف مقدونشي أنه واثق بأن الكونغرس الأميركي سيُقر تسليم صواريخ ومعدات جافلين المضادة للدبابات بقيمة 75 مليون دولار بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على عملية الشراء في 11 يناير الجاري. وقال مقدونشي إن الاتفاق يتضمن أيضاً تدريب قوات الأمن في كوسوفو.