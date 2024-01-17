بعد جراحة زوجة ولي العهد.. ملك بريطانيا يخضع للعلاج من "ورم حميد"

أعلن قصر بكنجهام الملكي في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن الملك تشارلز الثالث سيخضع للعلاج من تضخم في البروستاتا.

وأوضح القصر أن "الورم حميد وأن الملك سيدخل إلى المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء جراحة تصحيحية"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أنه سيتم إلغاء جدول أعمال الملك لفترة قصيرة للسماح له بالتعافي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قصر كنسينغتون في لندن، اليوم الأربعاء، أن أميرة ويلز دخلت المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن وستبقى في لندن كلينيك لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقال القصر إنه من المتوقع أن تعود كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام إلى مهامها العامة بعد عيد الفصح.

ودخلت الملكة المستقبلية البالغة من العمر 42 عاما إلى المستشفى أمس الثلاثاء.