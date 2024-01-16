وزير دفاع بولندا: لا نستبعد أي سيناريو ضد روسيا

نقلت وكالة PAP للأنباء عن وزير دفاع بولندا فلاديسلاف كوسينياك كاميش، قوله إنه لا يجوز للناتو استبعاد أي سيناريو محتمل تجاه روسيا، بسبب تعزيزها لهجومها في أوكرانيا.

وأضاف الوزير البولندي: "علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو".

ووصف وزير الدفاع البولندي الوضع على الجبهة الأوكرانية بأنه في غاية الجدية، ودعا إلى مواصلة عملية توسيع وتحويل الجيش البولندي.

وأكد أنه ستتم في هذا العام زيادة الميزانية العسكرية للبلاد بنحو 20 بالمئة.

في وقت سابق، أفادت صحيفة بيلد، نقلا عن مواد سرية الطابع لوزارة الدفاع الألمانية، أن الجيش الألماني يستعد لخوض الحرب بين الناتو والجيش الروسي التي قد تبدأ في صيف عام 2025.

ومن جانبها، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "الوثيقة السرية" التي نشرتها صحيفة "بيلد". وشبهتها بتوقعات من العام الماضي للمنجمين لمواليد برج الحوت في برج السرطان.

ونصح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الجانب الألماني بالقلق بشأن تورطه في الصراع في أوكرانيا، وليس بشأن مقال صحيفة بيلد.