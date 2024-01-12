قصف جوي يوقع عشرات القتلى في جنوب الخرطوم

قتل 33 مدنيا على الأقل في الخرطوم، يوم الخميس، قضى 23 منهم في قصف جوي للجيش السوداني على منطقة تقع في جنوب شرقي العاصمة، وفق ما أفادت، الجمعة، منظمة "محامو الطوارئ" المستقلة التي ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين.

وأعلنت المجموعة الحقوقية أن 10 مدنيين قتلوا بنيران المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوبي الخرطوم التي تشهد منذ 15 أبريل حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل، حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث" (أكليد).

كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، كما تقول الأمم المتحدة.

وقالت منظمة "محامو الطوارئ" إن "قصفا جويا في منطقة سوبا تسبب بمقتل 23 مدنياً والعديد من الإصابات بينها أصابات خطيرة".

وفي الحزام الجنوبي للخرطوم، قالت "لجنة المقاومة" المحلية التي تدير التعاون بين سكان الحي الخميس إن "عشرة مدنيين قتلوا غي تبادل لقصف مدفعي في حي سكني وسوق محلية".