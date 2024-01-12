حملة مكافحة الفساد في الصين تستهدف «وجبات المسؤولين»

تضع حملة الصين الشاملة لمكافحة الفساد، هدفاً آخر في مرمى النيران، وهو وجبات المسؤولين. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، في بيان صدر الأربعاء عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الصين، أن السلطات ستعاقب المسؤولين الذين يخالفون التوقعات المتعلقة بتناول الطعام والشراب، مثل جعل مرؤوسيهم يدفعون ثمن الوجبات. وهذا التدقيق المكثف، يعد جزءاً من حملة عميقة لمكافحة الفساد، تشمل قطاعات تمتد من المالية إلى الصحة.