بكين وواشنطن تحققان استقراراً في علاقاتهما

رأى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة «استقرت» العام الماضي، بينما تعزز القوتان الاقتصاديتان الحوار، لتجاوز خلافاتهما. وشهدت العلاقات بين بكين وواشنطن تدهوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مع تزايد نقاط الخلاف بينهما من التجارة إلى تايوان مروراً بالمنافسة في مجال التكنولوجيا الجديدة، وصراع النفوذ في منطقة آسيا - المحيط الهادئ. لكن يبدو أن البلدين مصممان على معاودة الحوار، بعدما أوفدت واشنطن العام الماضي مسؤولين عدة كباراً إلى بكين فيما عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو على هامش قمة مجموعة آبيك.