ميقاتي: لبنان مستعد لمحادثات حول استقرار طويل الأمد على الحدود

قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لمسؤول كبير في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن لبنان مستعد لإجراء محادثات بشأن الاستقرار على المدى الطويل على حدوده الجنوبية مع إسرائيل.

وأوضح مكتب ميقاتي في بيان أنه اجتمع مع جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في بيروت للتأكيد من جديد على "استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد في جنوب لبنان" على طول الحدود مع إسرائيل.

وقالت ميقاتي "إننا طلاب استقرار دائم وندعو إلى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان".

وأضاف "الموقف الذي أكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل أنتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة أمر مقبول؟".

وقالت إسرائيل إنها تعطي فرصة للدبلوماسية لمنع حزب الله من إطلاق النار على الأشخاص الذين يعيشون في شمالها ولإبعاد حزب الله عن الحدود، وحذرت من أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات لتحقيق هذه الأهداف.

وقال حزب الله إنه لا يسعى إلى حرب واسعة النطاق لكنه لن يقف مكتوفا إذا بدأت إسرائيل حربا.

ولم يحدد بيان ميقاتي نوع المفاوضات التي سيكون لبنان منفتحا عليها، بما في ذلك ما إذا كانت مباشرة أم عبر الوساطة.