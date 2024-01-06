إطلاق نار كثيف من لبنان على شمال إسرائيل ينذر باتساع نطاق حرب غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن نيرانا كثيفة أُطلقت من لبنان استهدفت شمال إسرائيل اليوم السبت مضيفا أنه رد بضرب "خلية" شاركت في إطلاق الصواريخ، فيما سعى دبلوماسيون أميركيون وغربيون إلى منع اتساع نطاق الحرب خارج قطاع غزة.

وبعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء شمال إسرائيل، قال الجيش إنه "تم تحديد حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان باتجاه منطقة ميرون في شمال إسرائيل".

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية إطلاق 62 صاروخا على موقع مراقبة إسرائيلي في وقت مبكر من اليوم السبت في "رد أولي" على مقتل قيادي بحركة حماس في بيروت الأسبوع الماضي.

وبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جولة دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط أمس الجمعة في محاولة لوقف اتساع نطاق الصراع الدائر في غزة منذ ثلاثة أشهر إلى الضفة الغربية المحتلة ولبنان وممرات الشحن في البحر الأحمر.