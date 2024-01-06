مقتل 122 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الصحة في غزة ، اليوم السبت، بمقتل 122 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 12 مجازرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 قتيلا و256 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفعت حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و722 قتيلا قتيلا و 58 ألفا و166مصابا .

من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي قام بنبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة وسرق 150 جثة منها.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان، أن آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي جرفت المقبرة المذكورة وأخرجت جثث القتلى والأموات منها وداستها "دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر".

وأضاف أنه "بعد نبش القبور وتجريف المقبرة، سرق الجيش قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، مما يثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى بسرقة أعضاء منها".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي بـ "لجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة الذي وصل عدد ضحاياه خلال الحرب قرابة 90 ألف ضحية ما بين قتلى ومفقودين ومصابين ومعتقلين".