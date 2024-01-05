"آسيا تايمز": روسيا دمّرت أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا

أشارت صحيفة "آسيا تايمز" إلى أن الجيش الروسي دمر أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا بما فيها دبابات "ليوبار2" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأميركية و"ماردر" الألمانية وغيرها.

وكتبت الصحيفة: "أظهرت القوات الروسية قدرتها على إعطاب أفضل دبابات "الناتو" وتدمير مدرعاته "برادلي" الأميركية و"ماردر" الألمانية وبأسلحة تقليدية".

وأضافت الصحيفة أن الدبابات الغربية التي لم يكن لدى حلف الأطلسي سوى القليل منها لم تقدم أفضل أداء في أوكرانيا، حيث لم تعد القوات الأوكرانية تمتلك دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في حالة جيدة وصالحة للقتال، على الرغم من محاولات الأوكرانيين لتعزيز قوتهم بطريقة أو بأخرى، والآن يتم إخفاء دبابات "أبرامز" الأميركية وإبعادها عن القتال، خوفا من أنها لن تتمكن من النجاة في مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي".