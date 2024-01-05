العراق ينفي التعاون مع البنتاغون بشأن توجيه ضربة جوية لمقر الحشد الشعبي ببغداد

نفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، أن يكون هناك تعاون بين الجانب العراقي ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بشأن استهداف مقر للحشد الشعبي شرقي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، وزع اليوم ردا على تصريح المتحدث باسم "البنتاغون" أمس الخميس بشأن وجود تعاون مع الجانب العراقي حول الاعتداء، الذي استهدف مقرا لهيئة الحشد الشعبي "نؤكد خطورة مثل هذه التصريحات وما تشكّله من محاولات لخلط الأوراق".

وأكد البيان "ننفي بشدة وجود مثل هذا التعاون بل على العكس،فأن اعتداء يوم أمس الخميس تم تنفيذه بشكل مباشر من دون علم أي جهة عسكرية أو أمنية عراقية، كما هو حال الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع أمنية".

وذكر البيان "عضو ارتباط قوات التحالف الدولي في العراق أبلغ نائب قائد العمليات المشتركة في العراق بعد الاستفسار منه، بأنه لم يُبلّغ بشكل مُسبق بتنفيذ هذا الاعتداء الذي يندرج في إطار سلسلة من التجاوزات إرتكبتها قوات التحالف الدولي في المدة الماضية والموثقة لدى قيادة العمليات المشتركة، خصوصاً تنقل الطيران المُسير والحربي في سماء العراق".

وشدد البيان على أن "إعتداء يوم أمس، يضرّ بمُجمل العلاقة بين القوات العراقية والتحالف الدولي، ويعد تجاوزاً واضحاً للتفويض القانوني الذي وُجد لأجله هذا التحالف".