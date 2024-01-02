كوريا الجنوبية.. زعيم المعارضة يتعرض لاعتداء بالطعن في رقبته

تعرض زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ، للطعن في رقبته، الثلاثاء، خلال زيارته موقعاً للبناء، حيث نقل على إثره إلى المستشفى.

ووقع اعتداء الطعن بالسكين، في ساعات الصباح، خلال حديث السياسي الكوري الجنوبي إلى صحافيين في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب المحلية.

واقترب منفذ الاعتداء من "لي جاي ميونغ" بزعم أنه يريد الحصول على توقيع منه.

وكان "لي جاي ميونغ" لا يزال في وعيه عندما نُقل إلى المستشفى بعد الاعتداء، دون توضيح مدى خطورة إصابته.

وفي الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على المعتدي بموقع الحادثة، فإنها لم تنشر أية تفاصيل عن هويته ولا مظهره.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال متحدث الرئاسة كيم سو كيونغ إن رئيس البلاد يون سوك يول أصدر تعليماته بالقيام بالإجراءات اللازمة لعلاج زعيم المعارضة والتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها.

وأكد أن مثل هذه الاعتداءات "لن تكون مقبولة في أي حال".