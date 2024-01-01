تراجع شعبية سوناك إلى مستوى قياسي بين أعضاء حزبه

انخفضت شعبية رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، بين أعضاء حزبه المحافظين، إلى رقم قياسي في نهاية عام 2023، ما يسلط الضوء على المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء، فيما يدخل ما من المرجح أن يكون عاماً انتخابياً.

وتراجعت شعبية سوناك إلى سالب 26.5%، في ديسمبر الجاري، من سالب 25.5%، في الشهر السابق، حسب استطلاع «قائمة الإنجازات» لمجلس الوزراء، شمل أعضاء حزب المحافظين، وأجراه الموقع الإلكتروني لمدونة «كونسيرفيتيف هوم» المؤثرة، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وكان استطلاع جرى في سبتمبر الماضي أظهر تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك.