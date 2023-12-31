وزير يميني يؤيد إعادة التوطين الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب

أعرب وزير إسرائيلي يميني متطرف عن تأييده لإعادة التوطين الإسرائيلي، في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرئيلي اليوم الأحد إنه إذا فعلت إسرائيل الشيء الصحيح، سيكون هناك نزوح جماعي للفلسطينيين "وسنعيش في قطاع غزة".

وأضاف الوزير في منشور على موقع إكس "لن نسمح بوضع، يعيش فيه مليونا شخص هناك. إذا كان هناك ما بين 100 ألف و200 ألف عربي ، يعيشون في غزة، فإن الحديث عن اليوم التالي سيكون مختلفا تماما".

وتابع "إنهم يريدون المغادرة، إنهم يعيشون في معزل (جيتو) ويعانون منذ 75 عاما".

ووزير المالية الإسرائيلي من المؤيدين لرؤية "إسرائيل الكبرى" ويدعم ضم الضفة الغربية المحتلة.

وكان مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية ، رفض اليوم الأحد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على الحدود بين غزة ومصر.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون المدنية حسين الشيخ في بيان، إن تصريح نتنياهو بالعودة الإسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجانب الفلسطيني وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة "دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل، وتدمير للاتفاقيات مع مصر، وإنهاء كل الاتفاقيات مع منظمة التحرير".