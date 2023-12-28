جندي إسرائيلي استيقظ من كابوس مرعب فأطلق النار على زملائه

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن جنديا إسرائيلياً، عاد مؤخرا من الحرب في غزة، أطلق النار على رفاقه في غرفة إثر استيقاظه من "كابوس".

وقالت إن "حادثة غير عادية وقعت يوم الاثنين في قرية في عسقلان، عندما استيقظ جندي من لواء المظليين في حالة ذعر، بعد أن رأى حلمًا سيئًا، فأطلق النار على جدار الغرفة التي كان نائماً فيها وأصاب عددا من رفاقه بالخطأ".

وأكدت القناة إصابة بعض الجنود -الذين كانوا ينامون مع ذلك الجندي في إحدى غرف المنتجع- بجروح بشظايا إطلاق النار المفاجئ.

ولفتت إلى أنه تم إبلاغ الشرطة العسكرية بما جرى، وأنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتابعت "إلا أن الجيش قرر عدم التحقيق مع الجندي الذي أطلق النار في هذه المرحلة، وذلك بسبب حالته الصحية".

ووفق البيانات الأخيرة، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 170 ضابطا وجنديا سقطوا في العملية البرية في قطاع غزة والتي بدأت أواخر أكتوبر الماضي.