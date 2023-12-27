إسرائيل تعيد 80 جثة إلى غزة بعد التأكد من أنها ليست لرهائن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن إسرائيل سلمت جثث 80 فلسطينيا قتلوا في الصراع الذي يشهده قطاع غزة.

وقالت إسرائيل إنها أعادت الجثث بعد التأكد من أنها ليست لرهائن إسرائيليين احتجزتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة إن الجثث دُفنت وسجلت السلطات تفاصيل للمساعدة في التعرف على هويات أصحاب الجثث لاحقا. وتحاول السلطات في غزة معرفة موعد ومكان مقتل هؤلاء الرجال وهوياتهم.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه خلال الحرب، نُقلت الجثث إلى إسرائيل "بهدف تحديد هوياتها في إطار مساعينا لتحديد مكان الرهائن والمفقودين".

وأضاف "الصعوبات في تحديد هويات القتلى تجعل من الضروري نقل تلك الجثث إلى إسرائيل لتحديد هوياتها عن طريق الطب الشرعي".

وتابع أن ذلك يتماشى مع "التحليل الروتيني الذي يتوافق مع معايير الطب الشرعي المقبولة دوليا" بهدف استبعاد احتمال كونهم رهائن إسرائيليين.

وقالت وزارة الصحة إن إسرائيل سلمت الجثث عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي. وبحسب وزارة الأوقاف الإسلامية، انتشلت الجثث من شمال قطاع غزة.

ودفنت الجثث أمس الثلاثاء في خندق طويل في مقبرة برفح في جنوب القطاع.

وقال ممثل عن وزارة الأوقاف الإسلامية في غزة إنهم التقطوا صورا للتعرف على أصحاب الجثث لاحقا.