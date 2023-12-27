العراق يعزي الكويت والسعودية بوفاة اثنين من رعاياهما على أراضيه

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومتي وشعبي الكويت والمملكة العربيَّة السعودية، بوفاة مواطنين اثنين من رعايا البلدين في صحراء محافظة صلاح الدين إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات "داعش" الإرهابي، في السيارة التي يستقلانها مما أدى إلى احتراقها.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان على حسابها على منصة "اكس"، إنه "وفي الوقـت الـذي نستشعر فيه حجـم هـذا الحـزن نؤكد تضامننـا مـع عائليتهما، ونسأل الله أن يشملهما بمغفرتـه، وعفـوه، ويلهـم عائليتهما الصبر، وينعم عليهما بجزيل المثوبة".

وأكدت الـوزارة بأنهـا سـتتابع مـع سـفارتي البلدين في بغـداد مـن أجـل نقل وإيصال الجثمانين إلى ذويهما وبأسرع وقت ممكن.