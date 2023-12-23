هجوم بطائرة مسيرة يستهدف سفينة تجارية قبالة سواحل الهند

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري السبت، إن سفينة تجارية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند، ما أدى إلى نشوب حريق.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال بالهند.

من جهته، قال مسؤول في البحرية الهندية لوكالة فرانس برس "أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها". وأضاف "أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة".