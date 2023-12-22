وزير الخارجية البولندي الجديد في كييف في أول زيارة إلى الخارج

كييف - أ ف ب

وصل وزير الخارجية البولندي الجديد رادوسلاف سيكورسكي الجمعة إلى كييف في أول زيارة له إلى الخارج منذ تعيينه، حسبما أفاد مسؤولون بولنديون وأوكرانيون وكالة فرانس برس.

وتعدّ بولندا أحد أبرز حلفاء كييف في مواجهة الحرب الروسية، لكنّ العلاقات بين البلدين الجارين شهدت تشنّجاً في الأشهر الأخيرة بسبب عدد من النزاعات التجارية.

ونشر سيكورسكي في الصباح صورة "سيلفي" التقطها في ساحة ميخائيليفسكا وسط العاصمة الأوكرانية. وكتب على منصة "إكس"، "أول زيارة للخارج. أنا هناك بالفعل".

وأكد مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس أنّ الوزير وصل الى كييف.

كذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية البولندية بافيل فرونسكي لفرانس برس أن الوزير "في كييف في أول زيارة رسمية له".

وذكرت وسائل إعلام بولندية أنّ تفاصيل الزيارة بقيت طيّ الكتمان لأسباب أمنية.

من جهته، قال وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي لوكالة الأنباء البولندية إنّ سيكورسكي يزور أوكرانيا لمحاولة "إيجاد حلّ لمشكلة التدفّق المفرط للمنتجات الزراعية (الأوكرانية) إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً إلى بولندا".

كما تواجه علاقات البلدين قضية شائكة أخرى تتعلّق بإغلاق سائقي الشاحنات البولنديين للحدود الأوكرانية منذ بداية نوفمبر، ممّا تسبّب بطوابير طويلة.