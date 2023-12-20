نتنياهو: القضاء على حماس شرط وقف الحرب

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق إسرائيل "كل الأهداف" التي وضعتها، وفي مقدمها "القضاء" على حركة حماس.

وقال نتنياهو في بيان "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تقاتل نشطاء حماس "في كل مكان" في قطاع غزة.

وأضاف "من يعتقد أننا سنتوقف فهو منفصل عن الواقع ... نقاتل حماس بنيران عنيفة، في كل مكان، بما في ذلك اليوم".

وتأتي تصريحات نتنياهو على وقع مباحثات لإقرار هدنة جديدة في القاهرة التي وصلها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الامن الدولي في وقت لاحق الأربعاء على قرار يدعو إلى "تعليق" الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.