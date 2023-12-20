استقالة وزير الصحة الفرنسي احتجاجا على إقرار قانون الهجرة

أكدت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء استقالة وزير الصحة أوريليان روسو احتجاجا على تشريع برلماني يشدد القيود على الهجرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران في باريس اليوم الأربعاء إن وزيرة المهن الصحية أنييس فيرمين لو بودو سوف تخلف مؤقتا روسو. وقد شغل روسو هذا المنصب لمدة خمسة أشهر فقط.

وكان البرلمان قد أقر القانون المثير للجدل في وقت متأخر أمس الثلاثاء في نسخة أكثر صرامة بشكل ملحوظ في تنازل لحزب الجمهوريين المحافظ المعارض.

وأثار صدور التشريع الاستياء داخل جناح اليسار في الحكومة. والآن يريد الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم هذا القانون للمجلس الدستوري لمراجعة بنوده الأكثر إثارة للجدل.

ويهدف هذا التشريع إلي تشديد قيود الدولة علي الهجرة وتحسين الاندماج، لكن أنباء ذكرت أن وزراء آخرين في حكومة يمين الوسط التي يتزعمها ماكرون يدرسون أيضا الاستقالة احتجاجا علي محتوى القانون.