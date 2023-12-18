الكويت.. القبض على شخص أساء للقيادة السياسية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شخص ظهر في مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت "تطاولا وإساءة للقيادة السياسية" في البلاد، مساء أمس الأحد.

ونشرت الداخلية الكويتية بياناً نقلاً عن الإعلام الأمني جاء فيه: "رصدت الأجهزة الأمنية المختصة، حسابا قام بنشر عدة مقاطع فيديو تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن قيام أحد الأشخاص بالتطاول والإساءة للقيادة السياسية مما يعد جريمة وفقاً لقانون أمن الدولة الداخلي".

وأضافت الداخلية في بيانها: "وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطه وجاري احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يتحدث فيه الشخص المقبوض عليه بطريقة وُصفت بـ"غير اللائقة" وبشكل غير مباشر عن القيادة السياسية في البلاد، مما أثار غضبا من جانب عدد من مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، في الكويت.